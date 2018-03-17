İki hafta önce güneşli bir günün ardından Barcelona’da kar yağışlı 2 gün geçirdim. Eş zamanlı Roma’da, Selanik’te kar yağış haberleri aldım. Berlin ve Münih’te en yoğun kar yağışı yine son birkaç hafta içerisinde oldu. Ocak ayında Kars’ta sıcaklık mevsim normallerinin üstündeydi. Çıldır Gölü tam donmamıştı. Ancak 2017- 2018 kışı Doğu Ekspresi’nin en çok konuşulduğu, Doğu turizminin çıkış yılı oldu. Kars, Ani Harabeleri, Çıldır Gölü hatta Van Gölü yılın en popüler destinasyonlarıydı. Bir başka sevindirici haberse Kars’ta havalimanında karşılaşıp sohbet ettiğim Fransız ve Hollandalı gençlerin Sarıkamış tutkusuydu. Kayak ve board yapmak için bu yıl Sarıkamış’ı seçmişlerdi. Son birkaç aydır turizm merkezlerinin sadece doğudan gelenlerle değil, batıdan gelenlerle de çeşitlendiğini İstanbul’da fark etmeye başlamıştım. Bu görüntü içimi açtı açıkçası. Sonraki haftalarda ise Kartalkaya ve Erciyes kayak merkezlerine uzandım. Arada Uludağ’daki Winter Fest’i kaçırdım. Hemen her mekân hafta sonları tıklım tıklım doluydu. Bu yıl kar az yağsa da işletmeler kar makineleri ve her hafta yapılan etkinliklerle kış boyu hareket yarattı. HT Cumartesi'nden Levent Özçelik'in haberi...

Globetrotter Sauna

Kış sporlarıyla pek aram olmamasına rağmen çok iyi vakit geçirdim. Kış turizm sezonunun sonu yaklaşırken, bu yılın gelecek kış için umut verdiğini söyleyebilirim. O halde hafızamda kalanları paylaşayım.

BARCELONA’DA LEZZET MEKÂNI

Katalan şehrindeki son keşiflerimden... Nubar, bizim alışkanlıklarımıza ters mekânlardan çünkü zemin kat restoranı. Ülkemizde iyi bir restoranın bodrum katta olma ihtimali yok. Biz ne yazık ki yemekten ziyade, manzaraya ve dekorasyona önem veririz. Oysa Londra’nın pek çok iyi restoranı bodrum kattadır. Buna ünlü Peru restoranı Coya dahil. Şehrin en önemli caddelerinden Passeig de Gracia’da bulunan Nubar’ın hem yemekleri hem de tasarımı harika.

Bu yıl İstanbul’da üçüncü yaşını kutlayacak olan Soho House hem lokasyon hem de tasarım olarak Barcelona’nın hâlâ en gözde mekânlarından. Girişte İstanbul’da olduğu gibi Cecconi’s var. Üyelerin girebildiği kulüp bölümü ise şehrin özellikle fuar, konferans gibi yoğun olduğu dönemlerde kaçış noktası. Tabii yaz aylarında terastaki havuzun yeri başka.

Nubar - Barcelona

ALMANYA’DA ÇAYIRIN ORTASINDA SAUNA

Bu kış gittiğim en ilginç yerlerden biri de Globetrotter Lodge. Almanya’nın kuzeyindeki Kiel şehrine yakın bir kasaba olan Ascheffel, klasik Kuzey Avrupa şehirlerini andırıyor. Zaten Danimarka’ya yaklaşık yarım saat uzaklıkta. 10 kilometre uzaklıktaki Globetrotter ise doğanın içerisinde romantik bir otel. Ancak otelin ana binasının dışında oldukça konforlu bir kamp alanı mevcut. İlave olarak tracking, tırmanma duvarı gibi aktiviteleri de var. Çayırın ortasında uçsuz bucaksız doğa manzaralı saunası da yine bu mekânın artılarından.

Ankara ve İstanbul’a yakın Kartalkaya

Dünyanın en ünlü kayak merkezlerinde ne varsa Kartalkaya’da var. Hatta pistin dibindeki Drop Cafe-Bar’da kendimi Avusturya’nın ünlü kayak merkezi Ischgl’de hissettim. Lüks butik dağ oteli konseptiyle açılan Kaya Palazzo, üst seviye hizmet veriyor. 1.5 milyon metrekare pist alanı, önden korumalı lifti, farklı zorluk derecelerinde 11 pistiyle hafta sonu, hatta günübirlik ziyaret için iyi bir alternatif. 30 yıldır Türkiye’de yaşayan, 20 yıldır da Türkiye’de restoran işleten Ursula Yazıcı’nın Kaya Palazzo içine açtığı Swiss Fondue de İsviçre Alpleri’ni aratmayacak çeşitte peynir ve dünya şarapları sunuyor. Kartalkaya Kids Snow Tubing Park’ta çocuklar, şişme kar botlarıyla karın keyfine varıyor. Ayrıca Kartalkaya’da güvenlik ön planda... Yolunu kaybeden ya da desteğe ihtiyaç duyan kayakçılar için pist dışındaki ağaçlara butonlar yerleştirilmiş. Bu sinyalizasyon sistemiyle güvenlik görevlilerine kolayca ulaşılabiliyor.