Plastiği hayatınızdan çıkarmanın 7 basit yolu

İngiltere'de Çevre Bakanlığı'nın 2,5 milyon adet plastik bardak siparişi vermesi ülkede tartışmalara neden oldu.
Bilgi Edinme Özgürlüğü kapsamında yayımlanan verilere göre, bakanlık restoranları ve kafeleri için verilen 5 yıllık sipariş günde 1400 bardağın tüketilmesi anlamına geliyor.
Muhalefetteki Liberal Demokrat Parti'nin çevre sözcüsü Tim Farron, "Hükümet önce kendi evine çekidüzen vermeli" dedi.
Huffington Post'un haberine göre, uzmanlar çevreyi korumak için plastik kullanımından kaçınmanın pratik yolları olduğunu belirtiyor.
Uzmanların 7 önerisi şöyle:
Dünya genelinde her bir dakikada bir milyon plastik şişenin kullanıldığı tahmin ediliyor. 2021'e kadar bu rakamın yüzde 20 daha artacağı hesap ediliyor. Çevre örgütü Greenpeace, tüketicilere plastik şişe yerine yeniden kullanılabilen şişeleri öneriyor.
Greenpeace verilerine göre İngiltere'de yılda 2,5 milyar kağıt kahve bardağı kullanılıyor ve bunların sadece 400'de biri geri dönüştürülüyor, Buna ek olarak bardaklara plastik kapaklar eşlik ediyor.
Genellikle yıkama derdi olmadığı için öyle yemeklerinde plastik kaşık ve çatallar kullanılıyor. Bunun yerine doğayı kirletmemek için çekmecenizde bir takım metal çatal ve bıçak bulundurabilirsiniz.
Kadın, sağlık ve çevre konularında çalışmalar yürüten Women's Environmental Network adlı örgüte göre kadınlar yaşamları boyunca, adet dönemlerinde 11 bin ped ve tampon kullanıyor. Bazıları yüzde 90'a kadar plastik içeren bu ürünler her yıl yüz binlerce ton atık oluşturuyor. Uzmanlar bunların yerine yıkanıp yeniden kullanılabilen regl kapları ya da organik pamuktan yapılmış pedlerin tercih edilebileceğini söylüyor.
Dünya genelinde her yıl 5 trilyon adet plastik poşet kullanıldığı tahmin ediliyor. Plastik poşetlerin doğada kaybolması 500 yıla kadar çıkabiliyor. İngiltere'de 2015'te süpermarketlerde poşetler paralı oldu. Bu uygulamayla poşet kullanımı yüzde 83 azaldı. Alışverişte sepet, bez çanta, file ya da kese kağıdı kullanılması öneriliyor.
Sadece ABD'de yılda 175 milyar plastik pipet kullanılıp, çöpe atılıyor. Çevre örgütleri restoranlarda pipetlerin yasaklanması için kampanya yürütüyor.
Greenpeace'e göre, okyanuslarda yılda 12.7 milyon ton plastik atık birikiyor. Bunda birçok günlük kozmetik ve temizlik ürününde kullanılan ve mikro boncuk adı verilen minik plastik parçacıkların rolü büyük. Bazı ülkeler, mikro boncuk kullanımını kısmen ya da tamamen yasaklıyor. Bazı büyük kozmetik şirketleri artık ürünlerinde mikro boncuk kullanmama taahhüdünde bulunuyor.
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