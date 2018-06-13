Plastik çöp kurbanları

Tayland sahilinde nesli tükenmekte olan yeşil kaplumbağalardan birinin midesinden plastik çöpler çıkarıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Hindistan’da vahşi yaşam tutkunları ve orman koruma görevlileri ise gagası plastik bir halkayla kapanan, nadir görülen bir leyleği kurtarmaya çalışıyor.

7 Haziran’da başkent Delhi’nin dışındaki sulak alanda görülen kara boyunlu leyleğin su içebildiği ancak gagasına takılan plastik halka nedeniyle beslenemediği düşünülüyor.

BALIK MİSALİ ÇÖP YAKALIYOR

Dünyanın en büyük çöp yığınlarından Büyük Pasifik çöp girdabını temizlemek için bu yaz yeni bir sistem devrede. Hollandalı genç mucit Boyan Slat’in geliştirdiği balıkçı ağlarına benzeyen okyanus temizleme sistemi ile Hawaii ve California arasındaki dev çöp yığınının yarısının 5 yıl içerisinde temizlenmesi planlanıyor. Projeye bugüne kadar 30 milyon Euro bağış toplandı.

DENİZİN ARKA SOKAKLARI ONLARA EMANET