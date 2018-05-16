Karayolları Mahallesi 559. Sokak'taki plastik oyuncak imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, malzeme dolu koliler imalathaneden çıkarıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, hasara neden oldu.

İmalathanedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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