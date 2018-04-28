Platanias - Panionios maçı heyecanı

Platanias ve Panionios, 29 Nisan 2018 Pazar günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. 10 puanlı Platanias 16. sırada bulunuyor, Panionios 34 puana sahip ve 9. sırada. Platanias, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Panionios, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 595. İddaa'da Platanias kazanır 4.30, berabere biter 3.60, Panionios kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Platanias son hafta oynanan Panathinaikos maçında 1-0 kazandı.

Panionios ise Pas Giannina karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Platanias, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 25 gol yedi.

Panionios ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Panionios, 8 gol atarken 13 gol yedi.