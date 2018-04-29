Platanias - Panionios maçı heyecanı

Yunanistan Süper Lig maçında Platanias ile Panionios, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Platanias 10 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Panionios 34 puanda ve 9. sırada. Platanias son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Panionios, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 595. İddaa'da Platanias kazanır 4.30, berabere biter 3.60, Panionios kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Platanias son hafta oynanan Panathinaikos maçında 1-0 kazandı.

Panionios, Pas Giannina karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Platanias, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 25 gol yedi.

Panionios, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Panionios 8 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.