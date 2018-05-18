UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, 1998 FIFA Dünya Kupası fikstüründe önceden ayarlamalar yapıldığını itiraf etti.

"France Bleu Sport" isimli radyo kanalına konuşan 62 yaşındaki Fransız futbol adamı, ülkesinde düzenlenen 1998 FIFA Dünya Kupası'nda her iki ülkenin de gruplarını lider bitirmesi halinde Fransa ile Brezilya'nın finale kadar karşılaşmaması için fikstürde "küçük hileler" yaptıklarını söyledi.

Turnuvada Brezilya A Grubu'nu, Fransa da C Grubu'nu lider tamamlamış, finalde Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Fransa, Dünya Kupası'nı kazanmıştı. 2015 yılında FIFA'da yaşanan krizin büyümesinin ardından Platini, 4 yıl futboldan men cezası almıştı.