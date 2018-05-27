Gazete Habertürk'ten Zafer Atamer'in haberine göre; FIFA tarafından, yazılı sözleşme gerçekleşmeden kendisine yapılan 1.8 milyon euro’luk ödeme nedeniyle mahkemelik olan FIFA’nın eski başkanı Michel Platini’ye İsviçre Federal Mahkemesi’nden iyi haber geldi. Karara uymayan Federal Mahkeme, Platini’ye dava açılmayacağını duyurdu.

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