Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner, 27 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Hugh Hefner’ın hayatını konu alacak sinema filmi için çalışmalar başladı. Hollywood Reporter’ın haberine göre, Hugh Hefner’ı beyazperdeye Oscar ödüllü aktör Jared Leto canlandıracak.

Hugh Hefner’ın biyografi filmini yönetmen Brett Ratner çekecek. Yönetmenle konuştuğunda filmde yer almayı ve Hugh Hefner’ı canlandırmak için çok istekli olduğunu belirten Jared Leto, Hefner hayatını kaybetmeden önce kendisiyle tanışma fırsatı bulamadı.