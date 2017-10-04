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Kültür-Sanat

Playboy’un kurucusu Hugh Hefner’ı Jared Leto canlandıracak

Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto, yeni filminde Playboy’un kurucusu Hugh Hefner’a hayat verecek

04 Ekim 2017 Çarşamba, 16:10:46

Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner, 27 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Hugh Hefner’ın hayatını konu alacak sinema filmi için çalışmalar başladı. Hollywood Reporter’ın haberine göre, Hugh Hefner’ı beyazperdeye Oscar ödüllü aktör Jared Leto canlandıracak.

Hugh Hefner’ın biyografi filmini yönetmen Brett Ratner çekecek. Yönetmenle konuştuğunda filmde yer almayı ve Hugh Hefner’ı canlandırmak için çok istekli olduğunu belirten Jared Leto, Hefner hayatını kaybetmeden önce kendisiyle tanışma fırsatı bulamadı.

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