Playboy'un kurucusu Hugh Hefner jayatını kaybetti

Playboy Şirketler Grubu'nun üstü düzey yöneticilerinden ve aynı zamanda Hugh Hefner'in oğlu olan Cooper Hefner, babasının ölümünün ardından şu açıklamayı yaptı:

"Babam bir medya ve kültür öncüsü olarak olağanüstü ve etkileyici bir hayat yaşadı. Zamanımızın en önemli toplumsal ve kültürel hareketlerinin; konuşma özgürlüğü, sivil haklar ve cinsel özgürlüğün arkasında öncü bir ses oldu. Tarihteki en tanınmış yayınlardan biri olan Playboy markasının merkezinde bir yaşam tarzı oluşturmuştur. Eşi Crystal, kızkardeşim Christie ve kardeşlerim David ve Marston başta olmak üzere birçok insan tarafından büyük bir özlemle anılacaktır." dedi.

9 Nisan 1926 yılında doğan Hefner, Playboy dergisini 1953 yılında 8 bin dolar borç alarak kurmuştu.