Playboy'un kurucusu Hugh Hefner: Kadınları sömüren iş adamı mı, çağın ötesinde yayıncı mı?

- Getty Images "Girls Of The Playboy Mansion" (Playboy Köşkü Kadınları) isimli tv şovu ile Hugh Hefner ismi dünya çapında bilinir oldu.

91 yaşında ölen Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner milyonlarca erkeğin hayalini kurduğu bir hayat yarattı ve okuyucularının aksine bu hayatı yaşama şansını da yakaladı.

Hugh Hefner'in okuyucularına sunduğu sadece bir dergi değil, aslında bir hayat tarzıydı.

Playboy ismi ve ona eşlik eden papyon giyen tavşan logosuyla da 20'nci yüzyılın en ünlü markalarından birini yarattı Hefner.

Başarısının sırrı çoğularına göre, Amerikan toplumunda 50'li ve 60'lı yıllarda yaşanan ekonomik ve sosyal değişimi başarılı bir şekilde kullanmasında yatıyor.

Hugh Hefner, 1926'da dindar öğretmen bir anne babanın çocuğu olarak doğdu. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ordusunda görev yaptı.

Playboy dergisinin ilk sayısını da savaş sonrası Amerikasının özgürlükçü ortamında çıkardı.

Erkek dergisi Esquire dergisinde yazar olan Hefner, 1953 yılında 8 bin dolar borç alarak derginin ilk sayısı için kolları sıvadı.

Baskıya giren derginin kapağında 200 dolar vererek satın aldığı ünlü film yıldızı Marilyn Monroe'nun 4 yıl önce çekilmiş çıplak fotoğrafları vardı.

Playboy'un kurucusu Hugh Hefner, Marilyn Monroe'nun yanına gömülecek

Playboy'un ilk sayısının elde ettiği başarının eşi benzeri yoktu. Hatfalar içinde 50 binden fazla satan dergi, avcılık, atıcılık ve balıkçılık üzerine yoğunlaşan sektörde kendine apayrı bir kulvar yarattı.

İpek pijamaları ile sembolleşen Hefner, tek bir açıdan bakılabilecek bir karakter değil.

Hefner, gerçekten seksüel devrimin manevi babası mıydı, yoksa sadece bir "azgın teke" miydi?

Çağının ötesinde bir yayıncı mıydı, yoksa kadınları sömüren bir iş adamı mıydı?

Feministler onu, kadınları cinsel obje olarak hatta bazıları daha ileri giderek "fahişe" olarak göstermekle eleştirdi.

Ancak Hefner, sivil haklar, ırksal tartışmalardaki çıkışları ve gay hakları konusundaki yazıları ile de tek bir kalıba sokulamayacak denli karmaşık bir kişilikti.

Kendi sözleriyle yaşamının en keyifli zamanını Playboy Köşkü'nde geçirdi.

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'Günde 12 saati yatakta geçiriyoruz' demişti

İngiliz Daily Mail gazetesine buradaki yaşamı ile ilgili kaleme aldığı bir yazıda da uzun uzun kimilerinin karakteri ile sembolleştirdiği pijamalarını anlattı:

"İpek pijamaları giymeye başladım çünkü genelde geceleri çalışıyordum. Sonra onları eğlendiğim zaman da giymeye başladım. Sonra bu kıyafetimi kimsenin takmadığını farkettim. Sonra insanlar beni pijamalı görmedikleri zaman hayal kırıklığına uğramaya başladılar.

"Kız arkadaşlarım ve ben günde 12 saati yatakta geçiriyoruz. Film izliyor, oyun oynuyor ve müzik dinliyoruz. Aradığım her şey köşkteydi."

Los Angeles kentindeki Playboy Köşkü'nde kırmızı röbteşambırı ile bazen bir düzine kadınla verdiği fotoğraflar kimilerini çok kızdırırken, ilgiyi üzerinde tutmayı başardı.

1000'den fazla kadınla birlikte olduğunu açıkladığı konuşmasında cinsel gücünü Viagra hapına borçlu olduğunu söylemekten çekinmedi.

'Ben gezegendeki en şanslı kediyim'

Ünlü açıklamalarından birinde de "Ben şeker dükkanındaki bir çocuğum" diyerek başladı ve devam etti:

"İmkansız hayaller kurdum ve bu hayaller düşleyebileceğimin çok ötesinde bir şekilde gerçekleşti. Ben gezegendeki en şanslı kediyim"

Hefner 1989 yılında derginin kontrolünü kızı Christie'ye bırakarak Playboy Köşkü'nde partiler, sevgililer ve evliliklerle geçen bir emeklilik hayatına başladı.

Üçüncü ve son evliliğini 2012 yılında 86 yaşında iken kendisinden 60 yaş küçük Crystal Harris ile yaptı.

Bir yıl önce 100 milyon dolara sattığı ancak ölümüne kadar yaşama izni aldığı Playboy Köşkü'nde 91 yaşında hayatını kaybetti.