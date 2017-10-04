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Fakat problem burada çıkmadı. Fortnite'ı hazırlayan şirket, Kuzey Carolina merkezli Epic Games. Unreal Tournament ya da Gears of War gibi oyunlarıyla tanınıyor. Unreal Engine 4 adlı oyun motoru da, hem PUBG'ye hem de Fortnite'a can veriyor. Bu sebeple PUBG de Epic Games'e lisans parası ödüyor.