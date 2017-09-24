PlayerUnknown’s Battlegrounds'da ban dalgası yaşandı

PlayerUnknown’s Battlegrounds, günümüzde Steam'in en popüler oyunu. Her gün milyonlarca oyuncu, en iyi olabilmek için bu oyunda saatlerini harcıyor. Amaç basit: Hayatta kalabilen en son kişi olabilmek. Bunun için hem dikkatli olmalı hem de biraz şansa ihtiyacınız olmalı.

Tabii bazen hile yaparak kolaya kaçan oyuncular da olabiliyor. İşte yapımcılar, bu oyuncular için harekete geçti ve hile yaparak oyun düzenini bozan 150 binden fazla kişiyi banladıklarını duyurdu. Böylece bir daha oyuna giriş yapamayacak ve haksız rekabette bulunamayacaklar.

Bu arada, oyun için eylül güncellemesi de yayınlandı. Bu güncellemeyle birlikte oyuna yeni bir harita, yeni hava sistemi, yeni silahlar ve daha birçok şey dahil oluyor.

PlayerUnknown’s Battlegrounds

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