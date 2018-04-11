Daha önce Steam üzerinden 3 milyon oyuncuyu aynı anda bir araya getirerek rekor kıran PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), Türkiye’de de dikkat çekici bir satış performansı gösteriyor.

Oyunun Türkiye dağıtımcısı TamGame, Steam’de PUBG’ye sahip olan Türk oyuncuların sayısını 510 bin olarak açıkladı. Herhangi bir anda PUBG oynayan Türklerin sayısı ise ortalama 65 bin olarak belirtildi.

PUBG’nin mobil cihazlar ve Xbox One platformu için de yayınlandığı ancak bu verilerin yalnızca PC oyuncularına ait olduğunu belirtmekte fayda var.

Oyunun geçtiğimiz ayın sonunda yayınlanan mobil sürümü, 100’den fazla ülkede ve bölgede bir haftada en çok indirilen oyun olmayı başarmıştı.