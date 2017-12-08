Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5 oyun konsolunun çıkış tarihi merakla araştırılıyor. Yaşanan gelişmelerle birlikte PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı belli olmaya başladı. Peki PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK? TARİH BELLİ Mİ?

Sony tarafından ilk olarak 3 Aralık 1994 tarihinde piyasaya sürülen PlayStation oyun konsolu, üretilen 4 serisiyle oyuncuların gözdesi olmuş ve dünya genelinde milyonlarca satmıştı.

Üretilen 4 modelin ardından heyecanla beklenen PlayStation 5 oyun konsolu için çıkış tarihi merakla araştırılıyor. Yeni PlayStation sürümü için bekleyişte olan oyuncular, "PlayStation 5 ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtını arıyor.

PlayStation 5 oyun konsolunun çıkış tarihi için resmi bir tarih henüz paylaşılmasa da tahminlere göre 2019 yılında PlayStation 5 tanıtılacak ve ardından piyasaya sürülecek. PlayStation 5 çıkış tarihi ile ilgili analist raporlarında 2019 tarihi verilmişti.

PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Kesin ve resmi olmayan bilgilere göre PlayStation 5, doğrudan 4K desteğine sahip olacak. Aynı zamanda PlayStation 5, günümüzde oyun sektöründe de yaygın biçimde kullanılan VR teknolojisini de destekleyecek.

Konsolun işlemcisinin AMD olacağı da yapılan tahminler arasında.

PLAYSTATİON 5 FİYATI NE KADAR OLACAK?

PlayStation 5 fiyatı da kesin olmasa da oyun sektörünün otoriteleri tarafından yapılan tahminlere göre 500 dolar civarında olacak. Bu fiyat da Türk Lirası'na çevrildiğinde ortalama 2 bin liraya denk gelecek.

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