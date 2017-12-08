Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5 oyun konsolunun çıkış tarihi merakla araştırılıyor. Yaşanan gelişmelerle birlikte PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı belli olmaya başladı. Peki PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK? TARİH BELLİ Mİ?
Sony tarafından ilk olarak 3 Aralık 1994 tarihinde piyasaya sürülen PlayStation oyun konsolu, üretilen 4 serisiyle oyuncuların gözdesi olmuş ve dünya genelinde milyonlarca satmıştı.
Üretilen 4 modelin ardından heyecanla beklenen PlayStation 5 oyun konsolu için çıkış tarihi merakla araştırılıyor. Yeni PlayStation sürümü için bekleyişte olan oyuncular, "PlayStation 5 ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtını arıyor.
PlayStation 5 oyun konsolunun çıkış tarihi için resmi bir tarih henüz paylaşılmasa da tahminlere göre 2019 yılında PlayStation 5 tanıtılacak ve ardından piyasaya sürülecek. PlayStation 5 çıkış tarihi ile ilgili analist raporlarında 2019 tarihi verilmişti.
PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?
Kesin ve resmi olmayan bilgilere göre PlayStation 5, doğrudan 4K desteğine sahip olacak. Aynı zamanda PlayStation 5, günümüzde oyun sektöründe de yaygın biçimde kullanılan VR teknolojisini de destekleyecek.
Konsolun işlemcisinin AMD olacağı da yapılan tahminler arasında.
PLAYSTATİON 5 FİYATI NE KADAR OLACAK?
PlayStation 5 fiyatı da kesin olmasa da oyun sektörünün otoriteleri tarafından yapılan tahminlere göre 500 dolar civarında olacak. Bu fiyat da Türk Lirası'na çevrildiğinde ortalama 2 bin liraya denk gelecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.