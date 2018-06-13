Plazadaki sır ölümde soruşturma genişletildi

Şule Çet, doğum günü olan 29 Mayıs gecesi, Çankaya'da bulunan plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yetirdi. Olay sonrası başlatılan soruşturmaya göre Çet, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı iş yerinden, işe sonradan ortak olan kişi tarafından çıkarıldı. Bunun üzerine asistanlığını yaptığı Ç.A, Çet'i arayarak, "Yeni ortağımızla konuşuruz, yeniden işe dönersin, ofiste buluşup konuşuruz" diyerek 28 Mayıs 2018 tarihinde genç kızla randevulaştı. Çet, buluştuğu Ç.A. ve B.Y. ile saat 23.54'te plazaya geldi. 29 Mayıs saat 04.00 sıralarında da Çet plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.
İFADESİNDE 'İNTİHAR ETTİ' DEDİ
DHA'nın haberine göre, olaydan sonra gözaltına alına Ç.A., Çet'in, bulundukları odadan ayrıldığını ve bir süre sonra yanına gittiğinde intihar etmek için pencereye çıktığını gördüğünü söyledi. Ç.A. ifadesinde, "Kendini sarkıtmış, 'atlayacağım' diyordu. Tutup çekmeye çalıştım, ancak engelleyemedim" dedi. Ç.A. ve B.Y., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İfadesi alınan ev arkadaşı ise Çet'in aynı gece cep telefonundan "Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor" diye mesaj attığını söyledi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU
İfadelerdeki çelişkiler ve genç kızın ölümündeki soru işaretleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın bizzat takip ettiği soruşturmanın cinayet soruşturmasına dönüştürüldüğü ve bu kapsamda Ç.A. ve B.Y.'nin tekrar ifadelerinin alındığı öğrenildi. İfadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle tekrar serbest bırakılan Ç.A. ve B.Y. için, soruşturma tamamlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı konulduğu, her iki kişiye de haftada bir kez karakola imza atma zorunluluğu getirildiği belirtildi.
CEP TELEFONU İNCELENECEK
Çet'in, ölümünden önce kimlerle görüştüğü ve attığı mesajların tespiti için cep telefonu incelemeye alındı. Ancak genç kızın cep telefonu, şifre olması nedeniyle incelenemedi. Savcılık şifrenin kırılarak incelenmesi için telefonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Öte yandan her 3 kişinin alkollü olup olmadıklarının ya da uyuşturucu alıp almadıklarının tespiti için Adli Tıp Kurumu incelemesinin sürdüğü, Ç.A.'nın tırnaklarından alınan doku örneklerinin de inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ifade edildi.
GÖRÜNTÜLERDE BİRLİKTE PLAZAYA GİRİYORLAR
Soruşturmayı yürüten savcılık plazadaki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Görüntülerde olay öncesi Ç.A., plazaya giriyor ve güvenlik görevlisi ile konuşuyor. Ç.A. dışarı çıkıyor ve arkasından Şule Çet, B.Y. ile içeri giriyor. B.Y. elindeki yiyecek olduğu tahmin edilen poşeti güvenlik görevlisine veriyor ve ardından da asansöre doğru gidiyorlar. Ç.A. da Çet ve B.Y.'den sonra tekrar içeri girerek üst kata çıkıyor. Olayın yaşandığı andan itibaren de Ç.A. ve B.Y. plazanın dışına çıkıyor. Bu anlar koridor karanlık olduğu için tam olarak belli olmuyor. Ancak bir süre sonra güvenlik görevlilerinin yanına gelen B.Y.'nin üzüntülü tavırları dikkat çekiyor. Güvenlik görevlileriyle telaşlı bir şekilde konuşan B.Y. cep telefonuyla da birilerini arıyor.
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