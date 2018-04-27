Plymouth Argyle - Rotherham United maçı rakamları

İngiltere 1.Lig maçında Plymouth Argyle ile Rotherham United, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Plymouth Argyle 65 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Rotherham United 76 puanda ve 4. sırada. Plymouth Argyle, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Rotherham United, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 315. İddaa'da Plymouth Argyle kazanır 2.30, berabere biter 3.20, Rotherham United kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Plymouth Argyle önceki hafta Rochdale mücadelesinde 1-0 yenildi.

Rotherham United, Aldershot karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Plymouth Argyle, 35 gol attı ve 29 gol yedi.

Rotherham United, dış sahada 9 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rotherham United 27 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.