Plymouth Argyle - Rotherham United maçı rakamları

Plymouth Argyle ve Rotherham United, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Plymouth Argyle 65 puanla 7. sırada, Rotherham United 76 puanla 4. sırada bulunuyor. Plymouth Argyle, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Rotherham United son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 315. İddaa'da Plymouth Argyle kazanır 2.30, berabere biter 3.20, Rotherham United kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Plymouth Argyle son hafta oynanan Rochdale maçında 1-0 yenildi.

Rotherham United ise Aldershot karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Plymouth Argyle, evinde 12 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 35 gol atıp 29 gol yedi.

Rotherham United, dış sahada 9 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rotherham United 27 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.