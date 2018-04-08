Dünyanın dört bir yanından gençlerin etrafında toplandığı bir sokak kültürü hip-hop... Teknikle yeteneği, enerjiyle tutkuyu bir araya getiren, şehirden ve sokaktan ilham alan hip-hop’ın genç ve yetenekli temsilcilerinden oluşan Fransız dans topluluğu Pockemon Crew ile tanışın! Dünya Breakdance Şampiyonu ve birbirinden yetenekli dansçılardan oluşan Pockemon Crew, İstanbul’da izleyici karşısına çıkacakları ilk performansları ‘3-2-1... Kayıt!’ ile sinema ve hiphop dünyasını bir araya getirecek. 1930-40’lı yılların sinema dünyasını dekor ve kostümlerle zenginleştirerek yansıtacak topluluk, Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle 25 Nisan akşamı İş Sanat sahnesinde olacak. Ekibin artistik direktörü Riyad Fghani ile İstanbul gösterisi öncesinde konuştuk. ‘3-2-1... Kayıt! HT Pazar'dan Selin Özavcı Tokçabalaban'ın haberi...

Pockemon Crew dans etmeye nasıl başladı, sokakta mı sanat okulunda eğitim alarak mı?

Her şey 1996-1997 yılında, dansçıların özgürce dans ettiği sokaklarda başladı. Zamanla Ulusal Lyon Operası binasının ön avlusundaki kusursuz zeminde yeteneklerini geliştirip meraklı gözlerin takip ettiği dansçılar oldular. Bazı dansçılar halihazırda tanışıyorken, Pockemon Crew spontan bir şekilde 1999’da kuruldu. Birlikte katıldıkları birçok hip-hop yarışmasında başarı kazandılar. 2007’de Kore’de kazanılan KB Bboys Championships ile zirveye yerleştiler. Yarışmalardaki başarılarının da yardımıyla ekip, 2003’te Ulusal Lyon Operası’nın binasından girip 10 yıl boyunca çalışmalarına burada devam etti. Bundan sonrasında hem sahnede hem yarışmalarda koreografi ve yaratıcı süreç önem kazandı; ekibe zaman içinde yeni jenerasyon dansçılar da katıldı. Her bir dansçımız hip-hop’ın sokağa ait olduğu düşüncesine ihanet etmeden, bu kültürün geleceğe aktarılmasına önem veriyor.

‘HİP-HOP İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEMEK’

Bir dans ekibinin sahnede uyum içinde olmasının formülü nedir?

Uyum, ortak arzu ve bunu hissetmek. Olumlu ya da olumsuz da olsa görüş farklılıkları dansçıların sahne performanslarını yükseltmek için onları motive ediyor.

Pockemon Crew’un dans tekniği nasıl tanımlanabilir?

Pockemon Crew ekibi yetenek, teknik, zarafet ve mizah barındırıyor. Sahnelerinde dans tekniği kadar estetik ve mutlaka mizah duygusu var. Onlar sahnede akrobat, dansçı, oyuncu, öğretmen ve palyaço ama kesinlikle her biri yetenekli birer şovmen.

‘3-2- 1... Kayıt!’ isimli gösteri ile İstanbul’da sahnede olacaksınız. 1930-40’lı yılların sinema dünyasını dekor ve kostümlerle zenginleştiren bir performans olacak bu...

Burada sevdiğimiz iki dünyayı keşfetmeye karar verdik: Sinema ve belirli hiphop hareketlerinin kökenleri. 1930’lar ve 40’lar sinemasında müzikal komedilerde, belirli hip-hop hareketlerinin enerjisini ve özgünlüğünü keşfetmek mümkün. Yanı sıra bu gösteri ekibin kendi şehri Lyon’a odaklanmasını sağlıyor, zira Lumière Kardeşler 19. yüzyılda sinemayı burada icat etti. Siyah beyaz sinema, bu performansa ilham kaynağı oldu. Ekipteki dansçılar, film stüdyolarından esinlenilen setler ve kostümler sayesinde, 7. sanatın müzikal komedilerindeki jest ve hareketlerdeki birleştirici enerjiyi keşfetti. Bu yeni uyarlama sinema ve modernizme bir övgü olarak; 40’larda New York’taki hiphop’un kökenlerini hatırlamak için aynadan geriye bakıyor.

Müzik ve dans söz konusu olduğunda ‘hip-hop’ önemli ana akım kültürlerden biri; bu kültür size ne ifade ediyor?

90’lardan beri dansı sahnelere taşıyıp yaratıcı sürecin çağdaş koreografisinden yararlandı. 2000’den bu yana dünyada ve Fransa’da yarışmaya dayalı bir ortam var. Bu tür bir ortamda dansçılar tüm hünerlerini ortaya döküyor, kendini gösteriyor. Onların uçlara gidip sınırları zorlamak için her zaman yer ve ortama ihtiyacı var. Hip-hop kültürü özgürlük ve kendini serbestçe ifade etmek demek; şehre, sokağa ait birilerinin herkes için yarattığı ve geliştirdiği bir kültür. Bu kültürün içinde herkesin yargılanıp eleştirilmeden kendini ifade etmeye yeri var.

Farklı projelere imza atsanız da dansınız ve duruşunuzla genel olarak verdiğiniz mesaj nedir?

Hip-hop kültürünün yıllar içinde kaydettiği gelişmeyle birlikte kendi deneyimleri, teknik ve yeteneklerini de genç dansçılara aktarmak. Ayrıca bu disiplinin kökeni ve değeri hakkında bilinç kazandırmak. Pockemon Crew hip-hop kültürüne katkıda bulunmak için her seviyede dansçıya sınırlama yapmadan workshoplar ve staj programları düzenliyor.