Podbeskidzie Bielsko Biala - Odra Opole maçı istatistikleri

Podbeskidzie Bielsko Biala ve Odra Opole, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 40 puanlı Podbeskidzie Bielsko Biala 10. sırada bulunuyor, Odra Opole 39 puana sahip ve 11. sırada. Podbeskidzie Bielsko Biala, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Odra Opole, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 308. İddaa'da Podbeskidzie Bielsko Biala kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Odra Opole kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Podbeskidzie Bielsko Biala son hafta oynanan maçında .

Odra Opole ise Kluczbork maçında 0-0 berabere kaldı.

Podbeskidzie Bielsko Biala, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 10 gol yedi.

Odra Opole, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Odra Opole 15 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.