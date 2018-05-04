Podbeskidzie Bielsko Biala - Rakow Czestochowa düellosu

Podbeskidzie Bielsko Biala ve Rakow Czestochowa, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 39 puanlı Podbeskidzie Bielsko Biala 11. sırada bulunuyor, Rakow Czestochowa 42 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Podbeskidzie Bielsko Biala, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Rakow Czestochowa son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 349 kodlu maçı oynayanlar; Podbeskidzie Bielsko Biala galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Rakow Czestochowa galibiyet oranı 2.50.

Podbeskidzie Bielsko Biala son haftadaki Rakow Czestochowa müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Rakow Czestochowa ise Podbeskidzie Bielsko Biala maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Podbeskidzie Bielsko Biala, 14 gol attı ve 9 gol yedi.

Rakow Czestochowa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Rakow Czestochowa, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.