Podbeskidzie Bielsko Biala - Wigry Suwalki maçı ne zaman?

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Podbeskidzie Bielsko Biala, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Wigry Suwalki takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:45. 40 puanlı Podbeskidzie Bielsko Biala 12. sırada bulunuyor, Wigry Suwalki 49 puana sahip ve 7. sırada. Podbeskidzie Bielsko Biala son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wigry Suwalki, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 240. İddaa'da Podbeskidzie Bielsko Biala kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Wigry Suwalki kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Podbeskidzie Bielsko Biala son haftadaki Bytovia Bytow müsabasında 2-1 kazandı.

Wigry Suwalki ise Znicz Pruszkow karşılaşmasında 4-5 kazandı.

Podbeskidzie Bielsko Biala, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Podbeskidzie Bielsko Biala, kendi sahasında 16 gol attı, 12 gol yedi.

Wigry Suwalki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wigry Suwalki, 17 gol atarken 19 gol yedi.