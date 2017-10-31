Podesta görevinden ayrılıyor

AA'nın haberine göre, ABD'de Demokratlara yakın faaliyet gösteren lobi firması Podesta Grup'un kurucusu Tony Podesta'nın, firmasının Rusya soruşturmasına takılmasının ardından görevinden ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Amerikan siyasi analiz sitesi Politico tarafından ilk olarak kamuoyuna duyurulan kararın arkasında Rusya soruşturması olduğu belirtildi.

Buna göre Podesta, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'in Podesta Grup'u geçen hafta soruşturmaya dahil etmesinin ardından görevini bırakmaya karar verdi.

Podesta'nın kararının, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim dönemindeki kampanya menajeri Paul Manafort'un 12 ayrı suçtan dolayı mahkeme önüne çıktığı güne den gelmesi kamuoyunun dikkatini çekti.

Mueller'in yürüttüğü soruşturmada Podesta Grup ile Manafort'un sahibi olduğu Mercury adlı halkla ilişkin firmasının, 2012-2014 yılları arasında "Avrupa Modern Ukrayna Merkezi" adlı kampanya için ABD'de lobi faaliyetlerinde bulunduğu bildirildi. Ukrayna'nın ABD'deki etkinliğine katkı sağlamak için çalışan iki firmadan Podesta Grup'un bu süreçte 1.2 milyon dolar kazandığı, ancak bu süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeyi zamanında yapmadığı kaydedildi.

KARDEŞİ, CLİNTON'IN KAMPANYA MENAJERİYDİ

1988 yılında Tony Podesta ile birlikte firmayı kuran John Podesta ise 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanya menajerliği görevini yürütmesiyle gündeme gelmişti. Kuruluşundan itibaren Demokratlarla olduğu kadar Cumhuriyetçilerle de çalışan Podesta Grup, Clinton'ın kampanya sürecindeki rolüyle daha fazla dikkat çekmişti.

ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmaya mayıs ayında özel yetkili savcı olarak Robert Mueller atanmıştı. Mueller dışında ABD Kongresinde de ayrı olarak bir Rusya soruşturması yürütülüyor.

Savcı Mueller, Trump'ın seçim kampanyasının menajeri Paul Manafort ve onun iş ortağı ve yardımcısı Rick Gates'i farklı suçlamalar suçlamış, Trump'ın seçim kampanyası döneminde dış politika danışmanlığını yapan George Papadopoulos ise Trump kampanyası ile bazı üst düzey Rus yetkililer arasında ayarlamaya çalıştığı görüşmeler konusunda Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yalan söylediğini kabul etmişti.

Trump ve Beyaz Saray ayrı ayrı iddiaları ve suçlamaları reddederken, Manafort ile Gates, çıkarıldıkları mahkemede kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.

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