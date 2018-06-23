Fransız yıldız Paul Pogba, takım arkadaşı N’Golo Kante’ye övgüler yağdırdı. Pogba, “Kante gibi bir oyuncuyla oynamak işimizi kolaylaştırıyor. Sanırım 15 ciğere sahip. Bazen savunmaya dönmek istemiyorum. ancak onun varlığı beni rahatlatıyor” dedi.



Gruptan çıkmayı garantileyen Fransa, son sınavında Danimarka ile oynayacak.

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