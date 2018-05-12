Pogon Siedlce - Chojniczanka Chojnice maçı istatistikleri

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Pogon Siedlce, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Chojniczanka Chojnice takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. 33 puanlı Pogon Siedlce 14. sırada bulunuyor, Chojniczanka Chojnice 50 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Pogon Siedlce, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Chojniczanka Chojnice, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 487 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Pogon Siedlce kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, Chojniczanka Chojnice sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler.

Pogon Siedlce son hafta oynanan Stal Mielec maçında 1-2 kazandı.

Chojniczanka Chojnice ise Chrobry Glogow maçında 2-2 berabere kaldı.

Pogon Siedlce, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Pogon Siedlce, kendi sahasında 11 gol attı, 20 gol yedi.

Chojniczanka Chojnice ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chojniczanka Chojnice, 17 gol atarken 13 gol yedi.