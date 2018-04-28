Pogon Siedlce - Tychy 71 maç önü

Polonya 1.Lig maçında Pogon Siedlce ile Tychy 71, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. 32 puanlı Pogon Siedlce 14. sırada bulunuyor, Tychy 71 37 puana sahip ve 10. sırada. Pogon Siedlce, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tychy 71, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 356 kodlu maçı oynayanlar; Pogon Siedlce galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.80, Tychy 71 galibiyet oranı 2.60.

Pogon Siedlce son haftadaki Zaglebie Sosnowiec müsabasında 0-2 yenildi.

Tychy 71 ise Zaglebie Sosnowiec karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Pogon Siedlce, evinde 1 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 18 gol yedi.

Tychy 71, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Tychy 71, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.