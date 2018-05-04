Pogon Szczecin - Arka Gdynia maçı öncesi rakamlar

Pogon Szczecin ve Arka Gdynia, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Pogon Szczecin son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Arka Gdynia, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 348. İddaa'da Pogon Szczecin kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Arka Gdynia kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Pogon Szczecin son hafta oynanan Legia Warszawa maçında 3-0 yenildi.

Arka Gdynia, Lechia Gdansk karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Pogon Szczecin, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Arka Gdynia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arka Gdynia, 1 gol atarken 3 gol yedi.