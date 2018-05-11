Pogon Szczecin - Lechia Gdansk maç önü

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu maçında Pogon Szczecin ile Lechia Gdansk, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:30. 4 puanlı Pogon Szczecin 2. sırada bulunuyor, Lechia Gdansk 4 puana sahip ve 4. sırada. Pogon Szczecin son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Lechia Gdansk, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 255. İddaa'da Pogon Szczecin kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Lechia Gdansk kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Pogon Szczecin son haftadaki Legia Warszawa müsabasında 3-0 yenildi.

Lechia Gdansk ise Arka Gdynia karşılaşmasında 4-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Pogon Szczecin, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Lechia Gdansk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Lechia Gdansk, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.