Pogon Szczecin - Sandecja Nowy Sacz karşılaşma önü

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu heyecanı devam ediyor. Pogon Szczecin, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Sandecja Nowy Sacz takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 4 puanlı Pogon Szczecin 2. sırada bulunuyor, Sandecja Nowy Sacz 3 puana sahip ve 5. sırada. Pogon Szczecin, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sandecja Nowy Sacz, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 365. İddaa'da Pogon Szczecin kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Sandecja Nowy Sacz kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Pogon Szczecin önceki hafta Legia Warszawa mücadelesinde 3-0 yenildi.

Sandecja Nowy Sacz ise Wisla Krakow maçında 0-0 berabere kaldı.

Pogon Szczecin, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Sandecja Nowy Sacz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sandecja Nowy Sacz, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.