Van'dan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e uğurlandı.
AA'nın aktardığına göre, Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 44 kişilik 2 tim için uğurlama töreni düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki törende kurbanlar kesildi, dualar edildi.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, PÖH timlerine yönelik konuşmasında, milletin selameti, huzuru ve güveni için çetin bir mücadeleye dahil olduklarını belirterek şöyle devam etti:
"Bu çetin mücadelede Allah yar ve yardımcınız olsun. Afrin kartalları, Allah'ın aslanları yolunuz bahtınız açık olsun. Sizler seçilmiş özel insanlarsınız ben eminim ve biliyorum ki emniyet teşkilatı özel harekat teşkilatı içerisinde şimdi bugün burada sizin yerinizde olmak isteyen binlerce on binlerce kardeşiniz meslektaşınız var. Bu yüce görevi Allah herkese nasip etmiyor. Sizlerle gurur duyuyoruz, Türkiye olarak Van olarak sizlerle gurur duyuyoruz, milletimiz dualarıyla sizlerledir."
Güvenlik güçlerine, çıktıkları kutlu yolda başarılar dileyen Zorluoğlu, şunları söyledi:
"Değerli kardeşlerim bugün vedalaşarak geride bıraktığınız sevdikleriniz, çocuklarınız, eşleriniz anne ve babalarınız devletimize bizlere bizzat bana emanettir. Siz inşallah muzaffer bir şekilde sağ ve salim geriye dönüp ailenize kavuşana kadar onların her türlü mesele ve sorunlarıyla yakinen bizzat ilgileneceğimi sizlere ifade etmek isterim. Çıktığınız bu kutlu yolda sizlere üstün muzafferiyet başarılar ve muvaffakiyetler temenni ediyorum. Hepinizin gözlerinden, o pak alınlarınızdan öpüyorum."
İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu duanın ardından özel harekat polisleri tekbirlerle uğurlandı.
Uğurlamaya Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 6. Hudut Alay Komutanı Albay Şahin Yenilmez, askeri personel ve emniyet personeli ile aileler katıldı.
KOCAELİ'DEN PÖH'LER AFRİN'E UĞURLANDI
Kocaeli'de Polis Özel Harekat (PÖH) timi, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere, dualarla Afrin'e uğurlandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 22 kişilik tim için uğurlama töreni düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki törende kurban kesilerek, dualar edildi.
İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, PÖH timine hitaben yaptığı konuşmasında, milletin huzuru ve güveni için önemli bir göreve gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Güzel bir göreve gidiyorsunuz. Vatan görevine gidiyorsunuz. Biliyorsunuz bunu. Ruhen ve bedenen hazırsınız, bundan şüphemiz yok arkadaşlar. İnşallah güle güle gider, sağ salim şekilde geri dönersiniz. Bunu umut ediyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah emanet olun. Kurban keseceğiz. Allah kabul etsin. Sizleri seviyoruz. güveniyoruz."
Denizci, daha sonra Afrin'e gidecek PÖH polisleri ile tek tek tokalaşarak, görevlerinde başarılar diledi. Özel harekat polisleri de aileleri ve çocuklarıyla vedalaştı.
Kurban kesilmesi ve duanın ardından, özel harekat polisleri tekbirlerle uğurlandı.
"BİZ BU TÜR VEDALARA ALIŞIĞIZ"
Özel hareket polisi Murat Yılmaz'ın eşi Leyla Yılmaz, biri 4 yaşında diğeri 3 ay 6 günlük 2 oğlunun olduğunu belirterek, "Mutlu ve hüzünlüyüm. Her türlü duyguyu bir arada yaşıyorum. İnşallah sağ salim gidip gelmeleri için dua ediyorum. Rabbim, tüm Mehmetçiklerin ve polislerin yardımcısı olsun." diye konuştu.
Körfez ilçe Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli de kardeşinin Afrin'e göreve gideceğini ifade ederek, "Kardeşimi uğurlamaya geldim. Gururluyuz. Yolları açık olsun. Allah'a emanet olsunlar. Sağ salim sevdiklerine kavuşsunlar. Kardeşim evli ve 3 çocuk babası. Biz bu tür vedalara alışığız." dedi.
Uğurlamaya Özel Harekat Şube Müdürü Rıfat Dölcü, emniyet personeli ve aileler de katıldı.
ORDU'DAN DA PÖH TİMİ YOLA ÇIKTI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Ordu'dan bir tim Polis Özel Harekat (PÖH) ekibi yola çıktı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 23 kişilik bir tim için Ordu Valilik Binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama töreninde aileler ve vatandaşlar da katılarak, PÖH timi ile helalleşti. Valilik önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından, ekip için daha sonra dualar edilip kurban kesildi. 23 kişiden oluşan ekip, valilik binası önünden yola çıkan otobüsle Afrin'e gitmek üzere harekat etti.
Uğurlama törenine Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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