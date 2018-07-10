Pohang Steelers - FC Seoul maçı istatistikleri

Pohang Steelers ve FC Seoul, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:30. Maç öncesi Pohang Steelers 19 puanla 8. sırada, FC Seoul 16 puanla 9. sırada bulunuyor. Pohang Steelers, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FC Seoul, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 539 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Pohang Steelers kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, FC Seoul sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Pohang Steelers son hafta oynanan Suwon Blue Wings maçında 1-1 berabere kaldı.

FC Seoul, Sangju Sangmu karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Pohang Steelers, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 8 gol yedi.

FC Seoul, dış sahada 0 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Seoul 5 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.