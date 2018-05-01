Pohang Steelers - Incheon United maçı rakamları

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Pohang Steelers, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Incheon United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. Maç öncesi Pohang Steelers 14 puanla 6. sırada, Incheon United 6 puanla 11. sırada bulunuyor. Pohang Steelers son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Incheon United, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 453 kodlu maçı oynayanlar; Pohang Steelers galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Incheon United galibiyet oranı 3.00. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Pohang Steelers son hafta oynanan Gwangju maçında 0-4 kazandı.

Incheon United ise Sangju Sangmu karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Pohang Steelers, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 7 gol yedi.

Incheon United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Incheon United, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.