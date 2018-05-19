Pohang Steelers - Suwon Blue Wings maçı istatistikleri

Pohang Steelers ve Suwon Blue Wings, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 10:00. Pohang Steelers 18 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Suwon Blue Wings 24 puanda ve 2. sırada. Pohang Steelers, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Suwon Blue Wings, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 347 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Pohang Steelers kazanırsa 2.35, beraberlik çıkarsa 3.00, Suwon Blue Wings sahadan galip ayrılırsa 2.25 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Pohang Steelers önceki hafta Suwon Blue Wings mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Suwon Blue Wings ise Pohang Steelers maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Pohang Steelers, 7 gol attı ve 7 gol yedi.

Suwon Blue Wings, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Suwon Blue Wings, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.