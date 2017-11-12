Pokemon Go'dan sonra Harry Potter oyunu geliyor

Cep telefonu oyunu Pokemon Go'nun yapımcısı ABD'li Niantic şirketi, Harry Potter temalı bir oyun geliştireceklerini açıkladı.
Artırılmış gerçeklik kullanılarak oyuncuların sokaklara çıkarak Pokemon yakalamasını sağlayan Pokemon Go çılgınlığı bir dönem tüm dünyaya yayılmıştı.
İngiliz yazar J.K. Rowling'in filmlere de uyarlanan kitap serisi Harry Potter, tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip.
San Francisco merkezli Niantic'in piyasaya süreceği yeni Harry Potter oyununda, artırılmış gerçeklik teknolojisi de üst seviyelere taşınacak.
Oyunun merkezinde ise, kitapseverler ve sinemaseverlerin yakından tanıdığı sihirbaz Harry Potter olacak. Oyuncular günlük hayatın karmaşasından vakit bulduklarında, sokaklarda fantastik canavarları bulacak ve onlarla savaşacaklar.
Bu teknoloji, telefonların kamera özelliği ile gerçek dünyadan çekilmiş görüntüleri, bilgisayar ekranında artırılmış gerçeklikle harmanlıyor.
Pokemon Go, günlük 45 milyon oyuncunun oynadığı günleri gördü. Bu dönemde şirketin kazancı da 4.5 milyonun üzerine çıktı.
Uzmanlar, Harry Potter'ın da aynı potansiyeli olabileceği görüşünde.
2012'de dev yapım şirketi, Ingress adlı konuma dayalı bir bilim kurgu oyununu piyasaya sürdü. Sonrasındaysa, halkın dikkatini çeken Pokemon'la yoluna devam etti.
Finans danışmanlık şirketi IHS Markit'ten Piers Harding'e göre Harry Potter, oyun dünyası için dev bir adım.
Harding, "Harry Potter oyununda, Pokemon Go oyunundan uyarlamaları görebiliyoruz" dedi.
Oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Harry Potter fanatiklerininse heyecanlanacak çok sebebi var çünkü artık büyü yapmayı öğrenmeleri gerekecek.
Hem mahallelerinde yeni gizemleri çözmeye çalışacak, hem de 'fantastik canavarlarla' savaşacaklar.
Oyuncular "güçlü düşmanları alt edebilmek" için ekipler de kurabilecek.
Harry Potter fanatikleri, oyunla ilgili daha çok bilgi için önümüzdeki seneyi beklemek zorunda.
Harry Potter oyuncuları Apple'ın ve Google'ın yeni artırılmış gerçeklik teknolojilerini de kullanabilecekler. Bu teknolojiler Pokemon Go'da kullanılamamıştı.
Niantic şirketi Pokemon Go'nun eski fanatiklerinin artırılmış gerçekliği kapatarak oyunu hem kolay oynadıklarını hem de pilden tasarruf ettiklerini açıkladı.
Piers Harding "Harry Potter oyununda, Pokemon Go'ya göre daha fazla artırılmış gerçeklik kullanılacak. Bu da oyunu daha dinamik ve çekici yapacak ancak oyundan zevk alabilmek için bu teknolojiye bile gerek yok" dedi.
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