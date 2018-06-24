Özel ekip çalışmalara başladı

Uzunbeyli Mahallesi'nde 2 gün önce yapılan Eylül Yağlıkara'nın kaybolduğu ihbarının ardından güvenlik güçleri ile AFAD ekiplerince bölgede başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmalardan bugüne kadar sonuç alınamadı.

Ankara Valisi Ercan Topaca, oy kullanmak için geldiği Çankaya'daki Dr. Reşit Galip İlkokulu'ndan ayrılması sırasında Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın kaybolmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eylül'ün babasının kızının Cuma günü öğle namazından sonra kaybolduğunu fark ettiğini belirten Topaca, "Cuma gecesi karadan her türlü arama tarama yapıldı. Bulunamayınca gece saat 02.00'den itibaren devletimizin Allah'a şükür gücü kuvveti yerindedir, ben talep ettim, uçakla yaklaşık köyün etrafındaki 10 kilometrekarelik alanı komple taradılar. Uçak yerde canlı olup hareket eden her türlü cismi gören, tespit eden teknik donanıma sahip. O taramada da bulunamadı, tespit edilemedi." diye konuştu.

Kaybolmanın dışındaki birkaç ihtimali de değerlendirdiklerini aktaran Topaca, aileden sabırla beklemelerini ve her türlü ihtimali görevlilerle paylaşmalarını rica etti.

Olaya ilişkin özel bir ekip kurduklarını vurgulayan Topaca, çalışmaların sürdüğünü en kısa zamanda sonuç almayı umut ettiğini söyledi.

Topaca, "Üzerinde çalışılan birkaç şüpheli var. Tabii çok kesin bir şey olmayınca kimseyi de şüpheli diye zan altında bırakmak istemiyoruz. Bu teknik bir şeydir. Şüphelinin şüpheli olduğunu böyle kuvvetle gösteren karine olmadan çok vatandaşımızı, kimseyi suçlamak istemeyiz. O konuda teknik olarak bazı analiz, laboratuvar tetkiklerini de yaptırıyoruz. İnşallah oradan sonuca gideceğimizi düşünüyorum." dedi.