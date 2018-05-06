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DEFTERDEN SİLDİ

Ünlü modacı Cemil İpekçi, yıllardır Hadise’yle küs durumda. 2016 yılında katıldığı bir televizyon programında Hadise’yi kastederek, “Kadın mı, kız mı bilmiyorum; berbat giyiniyor. Bir şey olsaydı kendi doğduğu ülkede bir şey olurdu. Bir yere gitmiş, üçüncü ya da dördüncü olmuş” ifadelerini kullanmıştı.