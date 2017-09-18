Polen Uslupehlivan: "Bu sene şampiyon olmak istiyoruz"

Azerbaycan ve Gürcistan'da 22 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2017 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Polen Uslupehlivan, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda zirvede yer almak olduğunu ifade eden Polen, "Madalya çok istiyoruz. En son bir Avrupa 3.'lüğümüz vardı. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda da 4.'lük elde etmiştik. Bu sene ise şampiyon olmak istiyoruz. Kupayı alabileceğimize de inanıyoruz. Hazırlıklar iyi gidiyor. Hazırlık maçları yapıyoruz ve yoğun geçiyor. İyi hissediyoruz" şeklinde konuştu.

"İLK HEDEFİMİZ RUSYA"

Kolay bir grupta mücadele etmeyeceklerini aktaran başarılı oyuncu, "Grubumuz kolay bir grup değil tabii. Rusya ve Bulgaristan var. Onları geçmemiz lazım. Zaten grup 1.'si olursak eğer yarı final konusunda çok avantajlıyız. Hedefimiz şu an o. Antrenörümüzün dediği gibi maç maç bakıyoruz. İlk hedefimiz Rusya. Rusya'yı geçtikten sonra diğer maçları düşünebiliriz" açıklamasını yaptı.

"HAZIRLIK SÜRECİMİZ GÜZEL GEÇTİ"

Şampiyonanın zorlu geçeceğini vurgulayan Polen, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Düşündüğünüzde Avrupa'da çok zor 4-5 rakip var. Bunu isim isim veremem tabii ki ama genel olarak kolay bir turnuva olacağını düşünmüyorum. Hazırlık sürecimiz güzel geçti. İlk Antalya'ya gittik. Sırbistan ile hazırlık maçı yaptık. Kartepe'de kendimiz bir çalışma geçirdik. Almanya'ya gittik orada bir süreç geçirdik. Çok fazla hazırlık maçı yaptık. Şimdi Ukrayna ile burada iki tane daha hazırlık maçı yapacağız ve daha sonra da turnuvaya gideceğiz."