Polis alımı ne zaman yapılacak? POMEM polis alımı başvurusu ve şartları

Polis alımı için heyecanla bekleyen ve alım sürecini yakından takip eden vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz dönemlerde 694 sayılı KHK ile birlikte 32 binden fazla emniyet personeli alınacağı bildirilmişti. Belirtilen 32 bin kişilik kadronun bir kısmı için alım yapıldı ancak hala 11 bin 500 kişilik boş kadro bulunuyor. Peki polis alımı ne zaman? POMEM PÖH başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları nelerdir?

POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

Kanun Hükmünde Kararname ile geçtiğimiz dönemlerde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 32 bin personel alımı için kadro oluşturulmuş ve heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Oluşturulan kadro kapsamında 22 bin 500 komiser yardımcısı, 22 bin polis memuru ve 7 bin bekçi alınacağı bildirilmişti. 694 sayılı KHK'nın yayınlanmasının ve yapılan personel alımlarının ardından açılan kadronun bir bölümü doldurulmuştu.

Ancak henüz alım yapılmayan ve boş kalan 11 bin 500 kişilik kadro için yapılacak olan polis alımları heyecanla bekleniyor. İnternet üzerinde araştırmasını sürdüren ve polis alımı için bekleyişte olan binlerce vatandaş, merakla polis alımının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

Boş kalan 11 bin 500 kişilik polis kadrosu için henüz alımların yapılacağı tarih belli değil. Bu nedenle vatandaşlar da sık sık araştırma yapıyor. Duyurulacak tarihle birlikte en az 11 bin 500 kişilik polis alımı yapılması bekleniyor.

Polis Melek Eğitimi için alınacak adaylarda aranan şartlar

- Lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

- 31 Aralık 2016 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak.

- 2015 veya 2016 yıllarında yapılan KPSS lisans P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

- Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için KPSS lisans P3 puan türünden en az 48 puan almış olmak.

- Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek.

PMYO için alınacak adaylarda aranan şartlar

- T.C vatandaşı olmak,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak ya da 4.sınıfında okuyor olmak,

- Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı kapsamında herhangi bir puan türü üzerinden en az 270 puan almış olmak gerekmektedir. 1

- 991-1998 tarihleri arasında doğmuş olmak,

- Bayanlar için 1,62 ve erkekler için ise en az 1,67 olmak,

- Sağlık şartlarını taşımak,

- Alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddeler yüzünden tedavi görmemiş olmak,

- Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bulunmamak,

- Güvenlik araştırmasından olumlu çıkmak,

- Silah taşımaya ve silah kullanımına engeli bulunmamak gerekmektedir.

- Ayrıca kilo ve boy oranı açısından beden kitle endeksi kapsamında değerlendirilmek,

- Yüz kızartıcı işlerde çalışmamış olmak, Kötü şöhretli bir kişi olarak anılmamak,

- Herhangi bir siyasi partiye veya koluna üye olmamak gerekli görülmektedir.

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