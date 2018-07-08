Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 10 Temmuz 2016'da askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin, önceden döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan askerlerden 24 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Altınel'in kardeşi Kadir Altınel'in (9) sünnet düğünü, Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Ailenin ve küçük Kadir'in isteği üzerine, ilçedeki bir polis aracı süslenerek sünnet arabasına dönüştürüldü. Kendisi için hazırlanan polis aracına binen Altınel, aile yakınları ve bazı polis araçlarının katıldığı konvoyla ilçede tur atarak düğünün yapılacağı alana geldi.

Şehidin annesi Hatice Altınel, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis aracını kendilerine tahsis eden emniyet mensuplarına teşekkür ederek, "Keşke şehidim kardeşinin bu mutlu gününü görebilseydi." dedi.

Cevizdere Şehitleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Öztürk de şehit ailelerinin, başta devletin olmak üzere toplumun emaneti olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.