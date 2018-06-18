Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde dün 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası polis ekipleri her iki aileyi de takibe aldı. Dünkü kavgada iki kişinin yaralandığı ailenin fertlerinin diğer aileye baskın yapmaya hazırlandığı belirlendi.

Olayın aşiret kavgasına dönüşmemesi için düğmeye basan polis, baskın yapmaya hazırlanan ailenin yaşadığı evlere operasyon düzenledi. Operasyonda 10 adet uzun namlulu silah ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Dün öğleden sonra iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralanmış, çatışma anı ise cep telefonuyla görüntülenmişti.

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