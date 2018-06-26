Kızının uyarısına aldırmadı

Olay, dün akşam saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Bodur Sokak'ta meydana geldi. İzmit'te bir polis merkezinde görevli polis memuru İbrahim Yavuz boşanma davası açan eşi 3 çocuk annesi Elif Kaya Yavuz'u beylik tabancası ile 2 el ateş ederek vurdu. Kurşunlardan biri Elif Kaya Yavuz'un sırtına, diğeri ise göğsüne isabet etti. Evin yakınındaki Tütünçiftlik Polis Merkezi'nde bulunan polisler silah seslerini duyarak eve doğru yönelirken, evden çıkarak teslim olmak için polis merkezine giden İbrahim Yavuz, eşini vurduğunu söyledi. Polislerin haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil ekibi, Elif Kaya Yavuz'a ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Kaya Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
KIZI ANNESİNİ UYARMIŞ
Tartışma sırasında babasına engel olmaya çalışan oğlu B.Y., DHA muhabirine yaşananları anlattı. Olayın biranda geliştiğini söyleyen B.Y, "Salonda oturuyorduk. Babam konuşmak için beni bina dışına aşağıya çağırdı. Bizi kendi tarafına çekmeye çalıştı konuşurken. O sırada annem ekmek alıp eve girdi. Annem içeri girmeden önce kız kardeşim 'Anne içeri girme babam seni vuracak' demiş. Annem de 'Sizi korkutmaya çalışıyor bir şey olmaz' demiş." dedi.
BABASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
B.Y. babasına engel olmaya çalıştığını belirterek, "Annem içeri girdiğinde babam mutfağa doğru gidip oradan annemin sırtına bir el ateş etmiş. Ben içeri girince babamı darp etmeye başladım. Yumruk vurdum. Başı yarıldı. Annemi eliyle çevirip ikinciye ateş ederken babamın boğazına sarıldım yapmasın diye. Ama olmadı, göğsüne ateş etti. Boşanma aşamasında oldukları için bunlar yaşandı. Daha sonra da karakola gidip teslim oldu. Anneme tampon yapmaya başladım. Polisler ve 112 Acil ekipleri geldi." diye konuştu.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgunda otopsi yapılırken, Elif Kaya Yavuz'un yarın Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. İbrahim Yavuz'un ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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