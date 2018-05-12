ABD'nin Detroit eyaletinin Michigan kentinde yer alan ufak bir kasabada yer alan Troy Polis Departmanı, yavru kediyi polis memuru olarak işe aldı.

"Pawfficer Donut" ismi verilen kedi, Badges adlı bir kedinin, emekliliğe ayrılmasının ardından göreve atandı.

Donut, emniyet güçleri tarafından rehabilitasyon amaçlı ve halkın katılımı için kullanılacak.

Troy Polis Departmanı geçtiğimiz nisan ayında Twitter'da eğer 10 bin takipçiye ulaşabilirlerse bir kediyi 'memur' olarak atayacaklarını söylemişti.

Bu çağrının ardından polis departmanının Twitter hesabı kısa sürede 4 binden 10 bine yükselmişti.

Departmanın şimdilerde 12 binden fazla takipçileri bulunuyor.

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