Kamu düzenini korumak, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak için canla başla çalışan emniyet mensuplarının kutladığı Polis Haftası için beklenen gün geldi. Milyonlarca polis, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Peki Polis Haftası ne zaman? İşte 2018 Polis Haftası tarihi ve Polis Haftası şiirleri!
POLİS HAFTASI NE ZAMAN? (2018)
10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası bu yıl da etkinlikler ve organizasyonlarla kutlanacak. Okullarda Polis Haftası'na ilişkin etkinlikler yapılacak ve Türk Polis Teşkilatı ile emniyet mensuplarının önemi bir kere daha hatırlanacak.
Kurulduğu ilk günden beri vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak, kamu düzenini korumak ve vatandaşların güvenli bir şekilde yaşamlarına devam etmesi için gece gündüz mücadele veren ve çalışan emniyet mensupları, 10 Nisan 2018 tarihinde Polis Günü'nü kutlayacak.
POLİS HAFTASI ŞİİRLERİ
Kahraman Polis
Varlığın ülkeme güven veriyor
Asayiş seninle berkemal polis
Kavgalar bitiyor huzur geliyor
Adalet elçisi kahraman polis
Kanunun yolunda çalışır gider
Bıkmadan zamanla yarışır gider
Gündüzü geceye karışır gider
Adalet elçisi kahraman polis
Öyle zor şartlarda görev başında
Bir sıcaklık arar çoğu aşında
Kimi şehit olur çok genç yaşında
Adalet elçisi kahraman polis
Kimine azrail kimine hızır
Kim imdat istese yardıma hazır
Masuma hamidir suçluya nazır
Adalet elçisi kahraman polis
Her türlü olaya korkmadan koşar
En büyük engeli anında aşar
Vatanın miylletin aşkıyla yaşar
Adalet elçisi kahraman polis
Dert olur acımız ağrımız size
Bizim de açıktır bağrımız size
Hep aynı ilkeye çağrımız size
Adalet elçisi kahraman polis
Yetmiyor övmeye kalemle kağıt
Olmasın adına dillerde ağıt
Sen de mutlu yaşa yasını dağıt
Adalet elçisi kahraman polis (Muammer Baydere)
Polis
Eline gülün dikeni batmazsa,
Sen gülün kokusunu alamazsın.
İçinde polis sevgisi yatmazsa,
Sen polis sevgisini bilemezsin.
Mafyalar gelip paranı almadan,
Hırsız evdeki malını çalmadan,
Sokak kavgasında canın yanmadan,
Polisin kıymetini bilemezsin.
Hayat bu yaşanır kirli karalı,
Bazı olayda çıkmadan zararlı,
Bir kazada kurtulmadan yaralı,
Polisin kıymetini bilemezsin.
Polistir sokaklarda çile çeken,
Haksızlığa karşı çıkıp hak eken,
Bu vatan için şehit olup ölen,
Şehitleri görmeden bilemezsin. (Hikmet Ağa)
Türk Polisi
Türk polisi, Türk polisi,
Severiz biz hepinizi,
Kim ne derse desin size,
İnanmayın, kanmayın,
Millet sever hepinizi,
Türk polisi, Türk polisi,
Severiz biz hepinizi,
Gece gündüz demeden,
Ekmek yemek yemeden,
Edirne’den Erzurum’a,
Gidersiniz seve seve,
Doyamadan yavrunuza,
Bu vatan, millet uğruna,
Nice canlar verirsiniz,
Türk polisi, Türk polisi,
Severiz biz hepinizi,
Her daim çalışırsınız,
Yakalarsın hırsızı, uğursuzu,
Minnettardır bu millet,
İhtiyarı, genci, yetişkini,
Severiz biz polisimizi. (Münevver Erilmez)
Polis
Yücelir görevi hakkıyla yapan
Alçalır Vatana ihanet eden
Kurulur tuzaklar bekler bir kapan
Dikkat et kendini kaptırma Polis...
Şehirde ışıksın hep yanıyorsun
Görev yapmaz isen kirleniyorsun
Adaletten ayrılma seviliyorsun
Başın yükseklere değmeli Polis...
His arkadaşın vicdan rehberin
Anarşi hortlarsa boğar ellerin
Yardım edip yol gösterir sözlerin
Ne yüce ne büyük görevin Polis...
Devlete sahip çık bırakma garip
Bayrak dalgalanır çıkarsak sahip
Milli duygu artsın olmasın kayıp
Alkışlar şahsına ismine Polis...
Kentlerde kolluksun düzen sağlarsın
Hafiyesin dedekdifsin sivilsin varsın
Suçlular kaçamaz bulur tutarsın
Ne güzel duruşun görüntün Polis...
Mukaddes görevin adaletin var
Kolların mazlumu okşayıp sarar
Garibana muhtaca sağlarsın yarar
Çiçeksin, peteksin, sıcaksın Polis... (Mehmet Karlı)
TÜRK POLİS TEŞKİLATI TARİHÇESİ
10 Nisan 1845 tarihinde temeli atılan Türk Polis Teşkilatı (Emniyet Genel Müdürlüğü), kurulduğu ilk günden bu yana vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamasını sağlamak, kamu düzenini korumak, can ve mal emniyetini sağlamak için mücadele veren, iç güvenlikten sorumlu devlet teşkilatıdır.
Merkez teşkilatı bünyesinde Ana Komuta Kontrol, Strateji Geliştirme, Arşiv, Asayiş, Bilgi İşlem, Dış İlişkiler, Güvenlik, Haberleşme, Havacılık, İdari ve Mali işler, İkmal-Bakım, İnşaat-Emlak, İnterpol, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele, Koruma, Kriminal, Özel Harekat, Personel, Sağlık İşleri, Sivil Savunma, Sosyal Hizmetler, Teftiş Kurulu, Terörle Mücadele Harekat, Trafik Eğitim ve Araştırma, Trafik ve Denetleme, Yabancılar Hudut İltica Daireleri vardır. Taşra teşkilatını ise, il emniyet müdürlükleri ve ilçe emniyet amirlikleri oluşturur. Genel müdürlük, üst kurum ve yönetim bakımından İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır.
Kurumun yapılanması iki şekilde olmuştur. Birincisi Merkez Teşkilatı ve ikincisi ise Taşra Teşkilatı'dır.Merkez Teşkilatı,Daire Başkanlıkları şeklinde yapılanmıştır.Taşra Teşkilatı ise 81 ilde İl Emniyet Müdürlükleri olarak faaliyet yürütmektedir. Merkez Teşkilatı'ndaki daire başkanlıklarının bazıları direkt olarak emniyet genel müdürüne bağlı olmak ile birlikte diğerleri ise 5 adet emniyet genel müdür yardımcısına bağlı olarak hizmet vermektedir. Taşra teşkilatında ise illerin başında il emniyet müdürü bulunmakta ve ildeki bütün birimler il emniyet müdürüne bağlı olmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, belediye teşkilatlanması tamamlanmış olan il, ilçe ve beldelerde güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmakta; daha küçük birimlerin ve yapılaşmaya açılmamış alanların güvenliği ise Jandarma Genel Komutanlığı , sahil ve denizlerimizde ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sağlanmaktadır.
Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve 81 ilde teşkilatlanmış olup konularına göre uzmanlaşmış alt birimlere ayrılmıştır. Suç türlerinin değişken olması neticesi polis teşkilatında da bu değişen suç ile mücadele edebilmek için her geçen gün yeni uzmanlık birimleri oluşturulmaktadır.
Türk Polisinin Hizmetiçi Eğitimleri Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Eğitim Merkezleri (PEM) tarafından, Hizmet öncesi eğitiminin tamamı ise Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) isimli eğitim birimleri tarafından verilmektedir. Polis Akademisinde ilk derece amirlik eğitimi veren PAMEM mezunları komiser yardımcısı rütbesi ile göreve başlarlar. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde çeşitli alanlarda lisans eğitimi almış olanlar 6 aylık mesleki eğitim ile polis memuru olarak göreve başlarlar. Polis Meslek Yüksek Okullarında ise eğitim 2 yıllık önlisans seviyesinde olup mezunlar polis memuru rütbesiyle göreve başlamaktadırlar.[3]
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