Samsun'da kaybolduktan 4 gün sonra bir yazlık evin arka kısmındaki foseptik çukurunda cesedi bulunan 35 yaşındaki şahsın katili için Samsun polisi seferler oldu.

İHA'nın haberine göre olay, Samsun'un Atakum ilçesinin İncesu Yalımahallesi'nde 23 Mayıs'ta ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Zafer Çağdaş Adıgüzel, 19 Mayıs gecesi kayboldu ve ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak Zafer Çağdaş Adıgüzel'in en son birlikte görüldüğü kişi üzerinde çalışma yaptı. Karadeniz sahilindeki Ekrem E.'ye ait yazlık evde inceleme yapan Cinayet Bürosu ekipleri, evde tüfek, duvarda saçma izleri ile kan izleri fark edince evin bahçesinde arama çalışması yaptı. Yazlık evin arka bahçesindeki foseptik çukurunun kapağını açan polis, çukurun içinde Zafer Çağdaş Adıgüzel'in yüz üstü yatar halde cesedini buldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri firarda olan şüpheli Ekrem E.'yi yakalamak için adeta seferber oldu. Ekrem E. için özel ekip kuruldu ve yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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