Aydın'da "bilyeli maymuncuk" diye tabir edilen özel cihazla 12 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.



AA'nın haberine göre, kent merkezinde farklı zamanlarda 12 ayrı adresten gerçekleştirilen hırsızlık olayına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı adreslerde inceleme yapan ekipler, "bilyeli maymuncuk" diye tabir edilen cihazın kullanıldığını ve şüphelinin ikametlerde hiçbir dağınıklık yapmadan ziynet eşyalarının bir kısmını alarak olayın "Aile içi hırsızlık" olarak değerlendirilmesini sağlamaya çalıştığını tespit etti.



Şüphelinin, tüm hırsızlık olaylarını tek başına yapan ve "Ev faresi" olarak bilinen İ.Ş. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı Fatih Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Yapılan aramada, 1 altın bileklik, 1 taşlı kolye, 2 kol saati ile şüpheliye ait araçlardaki maymuncuk aparatı, plastik kart, su ısıtıcısı içine gizlenmiş 22 bilyeli maymuncuk, 3 matkap ve 1 el fenerine el konuldu.

POLİS, HIRSIZLARIN YÖNTEMİNİ ANLATTI

Hırsızlıkta özel yapım maktabın kullanıldığını anlatan polis, "Hırsızlar boş bir maymuncuğa bakır tel yerleştirip, bunu matkabın ucuna takarak birkaç saniye içerisinde kapıyı çok rahat bir şekilde açabiliyor. Kapının göbeğine hiçbir zarar vermiyor. Vatandaş evine geldiği zaman kapısını açıyor, hiçbir dağınıklık yok. Eşinden, çocuğundan şüpheleniyor" dedi.

"EN GARANTİ ÇÖZÜM KAPI ALARMI"

Konuyla ilgili Haberturk.com'a konuşan çilingir Tuncay Karaca, "Bunun önlemi neredeyse yok gibi. Ne göbek takılırsa takılsın bu maymuncuk kilidi açar. Ancak gürültü çıkaran bir şey. Her yerde yapılması zor. Önlem olarak alarmlı kilit takılabilir. Bazı kilitlerin göbeğinde alarm var. Bu durumda göbeğe darbe geldiği zaman ötmeye başlıyor. Ancak en garanti çözüm kapı alarmı." dedi.

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