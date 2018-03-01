Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM), genel hizmet, çevik kuvvet, koruma hizmetleri, deniz polisi, bisikletli polis ile çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetlerinde değişikliğe gidildi. AA, emniyet teşkilatında kullanılmaya başlanan yeni kıyafetleri görüntüledi.
KRAVAT KARARI
Yeni üniformalar, teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ve görev şartları dikkate alınarak, görevlilerin olaylara rahat, hareket kısıtlaması olmadan ve etkili şekilde müdahalesine imkan sağlayacak şekilde tasarlandı.
Değişiklik kapsamında kravat, gömlek, ütülü pantolon ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçildi. Görev kıyafeti giyen emniyet personeli, kravat takmayacak.
Bunların yerine ütü gerektirmeyen tişört/gömlek ve pantolonlar ile daha rahat kullanıma ve sportif görünüme sahip ayakkabılar kullanılmaya başlandı.
POLİS, SİLAHINI DAHA RAHAT KULLANACAK
Personele kış aylarında kullanması için de "soft-shell" yüzeyli, nefes alabilen membran kumaştan üretilmiş mont, su itici polyester kumaştan üretilmiş parka ve yüzde 100 deri, su geçirmeyen ve nefes alabilen botlar verildi.
Montların yanlarındaki "patlar" sayesinde personelin belindeki silaha kolayca ulaşabilmesi sağlandı. Ayrıca, montlarda su geçirmez fermuarlar tercih edildi.
Yeni üniformalarda personelin karanlıkta fark edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla reflektif harfler kullanıldı.
Başörtüsü kullanan personel için de kolayca takılabilen başörtüler tasarlandı.
BEKÇİLERİN DE KIYAFETİ YENİLENDİ
Emniyet teşkilatı kıyafetlerindeki değişiklik kapsamında çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetleri de yenilendi.
Aynı malzemelerin kullanıldığı bekçi kıyafetleri, açık ve koyu kahve renklerinde tasarlandı.
Yeni üniformalara amblemler, nakış ya da plastik döküm şeklinde işlendi. Görev yeri kol armaları ise dairesel yapıya kavuştu.
Halihazırda 26 farklı üniforma, 14 farklı bot ve 3 farklı ayakkabının kullanıldığı emniyet teşkilatındaki düzenlemeyle üniforma çeşidi sayısı ile birimler arasındaki geçişlerde farklı kıyafetlere duyulan ihtiyaç azaltıldı.
Böylece, bu tarz geçişlerde farklı üniforma ihtiyacından kaynaklı maliyette tasarruf sağlandı.
Emniyet teşkilatında 1994'te yeşil renkli üniformadan vazgeçilerek lacivert renkli üniforma kullanılmaya başlanmıştı.
ALTINOK, YENİ ÜNİFORMASIYLA
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, kendisinin de giydiği yeni üniformayla ilgili yaptığı açıklamada, yeni kıyafetleri tasarlarken 1994'ten bu yana edindikleri tecrübelerden faydalandıklarını söyledi.
Altınok, "Bunu yaparken polis memuru veya rütbeli kardeşimiz, suçluya müdahale anında daha rahat hareket edebileceği bir kıyafet içinde bulunsun istedik." dedi.
GÖMLEK KULLANILMAYACAK
Altınok, yeni üniforma ve ayakkabıların daha sportif ve kullanımının rahat olduğunu kaydetti.
"Ayakkabıları ergonomik olan bir yapıya, yarı spor ayakkabı yapısına kavuşturduk." diyen Altınok, şu bilgileri verdi:
"Elbiseleri, gabardin kumaşa çevirdik, ütü yapma ihtiyacını ortadan kaldırdık. Daha spor ve rahat hareket edilebilecek hale getirdik. Kravatı kaldırdık. Bundan sonra törenler hariç emniyet teşkilatındaki arkadaşlarımız kravat takmayacak. Gömlek olayını kaldırdık, bakımı ve kullanımı zordu. Mevsim şartlarına uygun kıyafetler oluşturduk. Kaliteyi artırdık."
Altınok, personelin büyük kısmına yeni kıyafetlerden dağıtılacağını ancak memurların üniformalarında bulundukları illerin iklim şartlarına göre bazı farklılıkların olacağını belirterek, kıyafetlerin tasarımında modacı Faruk Saraç ile çalıştıklarını anlattı.
TRAFİK POLİSLERİNİN ÜNİFORMALARI DA YENİLENECEK
Emniyet personelinin, yeni tasarım üniformalar sayesinde suçla daha fazla hevesle mücadele edeceğini dile getiren Altınok, yollarda daha görünür olmaları için yaklaşık 20 bin trafik polisinin kıyafetlerini de kısa süre içinde yenileyeceklerini ifade etti.
Çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetlerinde de değişiklikler yapıldığı bilgisini paylaşan Altınok, şunları söyledi:
"Gerek büroda gerek sahada çalışan arkadaşlarımız, zaman zaman şikayetlerde bulunuyorlardı. Özellikle uzun süre iskarpin giymekten kaynaklı ayaklarında çok büyük problem yaşıyorlardı. Kırsalda çalışan arkadaşlarımızın kıyafetlerinin yıkanması, bakımı ve ütülenmesinde zorluk oluyordu. O sızlanmalar ortadan kalkacak.
Polis, bundan sonra yeni kıyafetleriyle milletimize daha hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmet edecek."
Altınok, dağıtımına Koruma Daire Başkanlığı ile Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinden başladıkları üniformaların, yıl sonuna kadar tüm personele verileceğini söyledi.
KIYAFET MALİYETİ AZALACAK
Birimler arası geçişlerde kıyafet değişikliği zorunluluğu olduğuna işaret eden Altınok, hemen hemen tüm birimlerin aynı kıyafeti giyecek olmasıyla birimler arası geçişlerde yeni kıyafet temininden kaynaklı maliyetin önüne geçileceğini anlattı.
Personele verilecek montların özelliklerine de değinen Altınok, montların yanlarındaki "patlar" sayesinde polisin, belindeki silahları daha rahat kullanacaklarını kaydetti.
Altınok, "Ben herkesten farklıyım, benim 275 bin evladım var. Onların sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde görev yapmalarını, akşam ailelerinin, çocuklarının yanlarına sağlıklı bir şekilde dönebilmelerini, en azından kıyafet boyutuyla sağlamak zorundayız. Hizmetin verimliliği de bunu gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
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