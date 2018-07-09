Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar mahallesinde meydana geldi. İddialara göre Samsun İlyasköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Adem Y. ile iş yeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Ç. (36), arasında otopark yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği iddia edilen polis memuru Adem Y., beylik tabancası ile iş yeri sahibi Rasim Sabah ve Fatih Ç.'ye rastgele ateş etti. Olayda Rasim Sabah ve Fatih Ç., ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren polis memuru ise yakınlarda bulunan bir cep telefonu mağazasına sığındı.

DHA'nın haberine göre polis memuru, çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Rasim Sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatih Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.