İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suç örgütlerine silah üreten bir imalathane ile ilgili bilgi aldı. Alınan ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatan polis, yapılan çalışmanın ardından Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde silah imalathanesine çevrilen bir ikameti bastı.

İHA'nın haberine göre, ikamet sahibi S.Ö. adlı bir kişi yakalanırken, imalathanede kurusıkıdan çevrilmiş 10 tabanca, bu silahlara ait 19 şarjör ve silah yapımında kullanılan 1 makine ele geçti.

Öte yandan imalathanede gözaltına alınan S.Ö. adlı şüpheli, polisteki ifadesinde, silahlarla bir bağının olmadığını ve bunların oğlu İ.D.Ö.’ye ait olduğunu söylediği ileri sürüldü. S.Ö.’nün, sevk edildiği savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedilirken, silahların sahibi olduğu iddia edilen İ.D.Ö.’nün ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Polis, silahlarla bağlantılı başka kişilerin olup olmadığını araştırıyor.

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