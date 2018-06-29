Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Mayıs ya da Haziran aylarında açıklanan polis tayinleri için emniyet personelinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu yıl yapılan 24 Haziran seçimlerinden dolayı biraz gecikme yaşandığı söylenen polis tayinleri sonuçları için tarih belli oldu mu? Polis şark tayinleri ne zaman açıklanacak? EGM'den resmi açıklama geldi mi? Detaylar haberimizde...

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

Polis tayin sonuçları henüz açıklanmazken, ne zaman açıklanacağı konusunda da resmi bir açıklama bulunmuyor. Daha önceki senelerde Mayıs ve Haziran aylarında açıklanan polis tayinleri için bu sene Haziran ayının sonuna gelinmesi ile birlikte tayin bekleyen emniyet personelinin gözü EGM'den gelecek haberde. EGM tarafından tayin sonuçları ile ilgili bir açıklama geldiği an haberimizin içeriğinde yer alacak.