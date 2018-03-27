Alınan bilgiye göre, Bünyan ilçesinden Kayseri istikametine seyreden, özel harekat polisi İbrahim Çınar'ın kullandığı 06 SD 947 plakalı araç, Bünyan kavşağında şarampole yuvarlandı.

AA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araç sürücüsü Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan yaralılar uzman çavuş M.C.K. ve T.T. Kayseri Eğitim ve Araştırması Hastanesine kaldırıldı.

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